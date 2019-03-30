الإسكندرية ترفع درجات الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة للتعامل مع النوة الحالية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى علي مستوي أحياء الثغر للتعامل مع النوة الحالية "نوة عوا"، مشيرا إلي أنه اعتبارا من صباح أمس الجمعة تم رفع درجة الطواريء والتشديد علي شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ومدخلي المدينة الصحراوي والزراعي، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق الإنسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه قد تم تكليف رؤساء الأحياء بالقيام بالمرور الميداني المستمر كلا في نطاقه لمتابعة أعمال كسح وشفط وتصريف مياه الأمطار والتأكد من كفاءة التصريف خلال النوة الحالية، وحل جميع المشكلات وأيضا التعامل مع كافة البلاغات الواردة لغرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة بانعقادها بشكل دائم للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.