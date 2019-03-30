video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح أول معرض أزهري لمنتجات تلاميذ الأزهر بالدقهلية

السبت، 30 مارس 2019 01:17 م
افتتاح أول معرض أزهري لمنتجات تلاميذ الأزهر بالدقهلية خلال الاحتفاليه
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
 
 
 
قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم بزيارة لمعهد الإمام الشافعي الأزهري بالمنصورة، قام خلالها بافتتاح أول معرض يقام في المعاهد الأزهرية بالدقهلية ويعرض منتجات الأطفال الدارسين بالمعهد. 
واشاد شاروبيم أثناء تفقده للمعروضات بما شاهده وقدم التهنئة للأطفال العارضين ولادارة المعهد على ما شاهده من منتجات تتميز بالابداع والابتكار. 
 
ومن جانبه أكد الدكتور سيد جنيدي رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية على سعادة العاملين والدارسين بالمعهد لزيارة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، لما لها من دلالات كبيرة تحمل روح التسامح والتعايش بين الجميع ،وقال إن المنتجات المعروضة اليوم هي من إبداع الأطفال الدارسين بالمعهد وأن هذا المعرض يقام للمرة الأولى على مستوى جميع المعاهد الأزهرية بالجمهورية وبمحافظة الدقهلية. 
 
وشهد افتتاح المعرض نادر عجينة مدير الوسائل التعليمية بالازهر والدكتورة فاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال بالأزهر.
 
IMG-20190330-WA0005
IMG-20190330-WA0006
IMG-20190330-WA0007
IMG-20190330-WA0008
IMG-20190330-WA0009
IMG-20190330-WA0009_1
IMG-20190330-WA0010
IMG-20190330-WA0011
IMG-20190330-WA0012

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكشف عن 76% من المواطنين المستهدفين بالدقهلية فى "100مليون صحة"

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

منطقة الدقهلية الأزهرية

محافظ الدقهلية




لا تفوتك
"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة