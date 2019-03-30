افتتاح أول معرض أزهري لمنتجات تلاميذ الأزهر بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم بزيارة لمعهد الإمام الشافعي الأزهري بالمنصورة، قام خلالها بافتتاح أول معرض يقام في المعاهد الأزهرية بالدقهلية ويعرض منتجات الأطفال الدارسين بالمعهد.

واشاد شاروبيم أثناء تفقده للمعروضات بما شاهده وقدم التهنئة للأطفال العارضين ولادارة المعهد على ما شاهده من منتجات تتميز بالابداع والابتكار.

ومن جانبه أكد الدكتور سيد جنيدي رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية على سعادة العاملين والدارسين بالمعهد لزيارة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، لما لها من دلالات كبيرة تحمل روح التسامح والتعايش بين الجميع ،وقال إن المنتجات المعروضة اليوم هي من إبداع الأطفال الدارسين بالمعهد وأن هذا المعرض يقام للمرة الأولى على مستوى جميع المعاهد الأزهرية بالجمهورية وبمحافظة الدقهلية.

وشهد افتتاح المعرض نادر عجينة مدير الوسائل التعليمية بالازهر والدكتورة فاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال بالأزهر.