اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، وفى مقدمتها قرارات الرئيس السيسي التاريخية بزيادة أجور الموظفين والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه، والحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه

السيسي يعلن زيادات تاريخية بالمرتبات والمعاشات ويرفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه والحد الأدنى للمعاش 900 جنيه





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