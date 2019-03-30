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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 30 مارس 2019 11:49 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، وفى مقدمتها قرارات الرئيس السيسي التاريخية بزيادة أجور الموظفين والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه، والحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه

1

 

السيسي يعلن زيادات تاريخية بالمرتبات والمعاشات ويرفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه والحد الأدنى للمعاش 900 جنيه

 

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الرئيس السيسي يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية.. ويكرم الأمهات المثاليات

 

3
 

وزيرة التخطيط تؤكد تطبيق الزيادة التاريخية للأجور والمعاشات فى يوليو بتكلفة 30.5 مليار جنيه

 

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وزير النقل: تغليظ غرامة ركوب القطار دون تذكرة لـ30جنيها درجة أولى و20 للثانية

 

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المؤبد لـ18 متهما والمشدد 15 سنة لـ8 آخرين فى قضية "داعش إسكندرية"

 

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مجازاة مسئولتين بمصلحة الكيمياء تسببتا فى إتلاف جهاز الامتصاص الذرى

 

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20 ملفا على مائدة القمة العربية فى تونس.. أهمها مقعد سوريا الخاوي وأزمة الجولان والتصعيد الإسرائيلى فى غزة

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الأرصاد: أمطار على القاهرة غدا وانخفاض الحرارة والصغرى بالعاصمة 14درجة

 

9
 

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بثنائية ضد فولهام.. فيديو

 

ويبقى الوضع كما هو عليه .. قمة سلبية بين الأهلي والزمالك في برج العرب

 

 


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السيسي

الحد الادنى للاجور

الحد الادنى للمعاشات

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زيادة المرتبات

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