"اعرف حقك".. 5 وصايا تحميك فى حالة توقيعك على إيصال أمانة

كتب ـ أحمد الجعفرى

العديد منا تضطره الظروف للتوقيع على "إيصالات أمانة" بمبالغ مالية مختلفة، سواء نظير معاملات تجارية، أو نظير شراء سلع أو خدمات وغيرها من الأمور.

ويقدم أحد المحامين 5 وصايا للمواطنين قبل التوقيع على "إيصالات الأمانة".

- تجنب التوقيع على "إيصال أمانة" على بياض

- تأكد من كتابة المبلغ بالحروف والأرقام

- تأكد من وجود اسم المستلم منه واسم المسلم إليه

- احرص على وجود شهود على توقيع "إيصال الأمانة"

- يفضل كتابة عقد يذكر فيه التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وسبب ذلك.