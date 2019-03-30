video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 09:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"اعرف حقك".. 5 وصايا تحميك فى حالة توقيعك على إيصال أمانة

السبت، 30 مارس 2019 08:41 ص
"اعرف حقك".. 5 وصايا تحميك فى حالة توقيعك على إيصال أمانة أموال - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

العديد منا تضطره الظروف للتوقيع على "إيصالات أمانة" بمبالغ مالية مختلفة، سواء نظير معاملات تجارية، أو نظير شراء سلع أو خدمات وغيرها من الأمور.

ويقدم أحد المحامين 5 وصايا للمواطنين قبل التوقيع على "إيصالات الأمانة".

- تجنب التوقيع على "إيصال أمانة" على بياض

- تأكد من كتابة المبلغ بالحروف والأرقام

- تأكد من وجود اسم المستلم منه واسم المسلم إليه

- احرص على وجود شهود على توقيع "إيصال الأمانة"

- يفضل كتابة عقد يذكر فيه التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وسبب ذلك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على شكل وشروط وصياغة "الشيك" كى يكون قانونيا

النيابة تطلب التحريات حول اندلاع حريق بقطعة أرض تابعة لوزارة الآثار بالهرم

النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة عاطل انتحر بسبب مروره بأزمة نفسية بأوسيم

اخبار الحوادث

حوادث

ايصال امانة

قانون العقوبات

خبير قانونى

اعرف حقك

توقيع ايصال امانة

التوقيع على بياض




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة