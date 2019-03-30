"اعرف حقك".. 5 وصايا تحميك فى حالة توقيعك على إيصال أمانة

العديد منا تضطره الظروف للتوقيع على "إيصالات أمانة" بمبالغ مالية مختلفة، سواء نظير معاملات تجارية، أو نظير شراء سلع أو خدمات وغيرها من الأمور.
ويقدم أحد المحامين 5 وصايا للمواطنين قبل التوقيع على "إيصالات الأمانة".
- تجنب التوقيع على "إيصال أمانة" على بياض
- تأكد من كتابة المبلغ بالحروف والأرقام
- تأكد من وجود اسم المستلم منه واسم المسلم إليه
- احرص على وجود شهود على توقيع "إيصال الأمانة"
- يفضل كتابة عقد يذكر فيه التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وسبب ذلك.
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