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أهلاوى لوالده الزملكاوى: هنسجل 4 أهداف.. والأب: لو خسرنا مفيش مصروف

السبت، 30 مارس 2019 04:30 م
أهلاوى لوالده الزملكاوى: هنسجل 4 أهداف.. والأب: لو خسرنا مفيش مصروف الاب و الابن
أسوان ندى سليم
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تلقى مباراة القمة بين قطبى الكرة المصرية النادى الأهلى والزمالك حماسا وإثارة بين كافة الطبقات الاجتماعية، فاختلاف المشجعين وحماسهم لفوز فريقهم عن نظيره يعطى لهذه المباراة متعة ومذاقا مختلفا، خاصة إذا كان الخلاف بين الأسرة الواحدة التى يشجع كل فرد منها فريق مختلف عن الآخر.

 

التقى "اليوم السابع" بأحد مشجعى نادى الزمالك وهو مختار واعر، موظف بمديرية الصحة بأسوان، وابنه محمود الطالب بالمعهد الفنى واحد مشجعى نادى الأهلى المتعصبين على حد وصفه، وأوضح الأب قائلا: "لو الزمالك خسر النهاردة همنع منه المصروف، أنا عاشق لنادى الزمالك رغم تراجع مستواه خلال السنوات الماضية إلا أنه عاد هذا الموسم بقوة وأتمنى أن يستكمل رحلة الفوز التى بدأها بالفوز اليوم على الأهلى بنتيجة 0/1"

 

وأوضح الأب، لـ"اليوم السابع"، قائلا: "للأسف اتوقع فوز الزمالك بهدف واحد فقط، ومش هيقدر يسجل أكتر من كده".

 

وكان للابن رأى آخر قائلا: "الأهلى قادر على تسجيل الفوز بفارق 4 أهداف مقابل هدف واحد للزمالك، وأحرص على مشاهدة المباراة بعيدا عن المنزل لتجنب الخلاف مع والدى، لذا أفضل مشاهدة المباراة بالمقهى مع أصدقائي".

 

وأوضح الطالب بالمعهد الفنى، لـ"اليوم السابع"، أن برغم أن والده زملكاوى إلا أنه فضل تشجيع الأهلى لأنه نادى يحترم جمهوره ودائما يحاول تحقيق الفوز فى مختلف البطولات المحلية والأفريقية، مضيفًا: "الأهلى دائما رافع رأسنا والزمالك ضعيف".

 


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