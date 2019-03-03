27 أبريل .. الحكم فى طعن يطالب بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدئرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 9280 لسنة 73 قضائية،المطالبة بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر للحكم بجلسة 27 أبريل المقبل .