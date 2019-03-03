الرئيسية حوادث 27 أبريل .. الحكم فى طعن يطالب بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر الأحد، 03 مارس 2019 01:28 م محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية كتب أحمد عبد الهادى إضافة تعليق قررت الدئرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 9280 لسنة 73 قضائية،المطالبة بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر للحكم بجلسة 27 أبريل المقبل . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. القضاء الإدارى تقضى برفض دعاوى منع ترشح "ضياء رشوان" لمنصب نقيب الصحفيين القضاء الإدارى يؤيد قرار حل جماعة الإخوان ويؤكد: ليس لها وجود دستورى مجلس الدولة السلفيين المنابر وزير الاوقاف الحوادث القضاء الادارى التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات "القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟ لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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