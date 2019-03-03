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22 دولة تشارك فى انطلاق الملتقى الأفريقي للمبادرات الشبابية بأسوان

الأحد، 03 مارس 2019 10:40 م
22 دولة تشارك فى انطلاق الملتقى الأفريقي للمبادرات الشبابية بأسوان فعاليات الملتقى الإفريقي
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الأفريقى للمبادرات الشبابية، "المبادرون" بأسوان فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، وبحضور المهندسة مى محمود، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالاتحاد الأفريقي، وسناء سليم شافعي، رئيس الإدارة المركزية لشبكة الإذاعات الموجهة، وأعضاء لجنة التحكيم للملتقى، ولفيف من الشخصيات المهمة بأفريقيا.

وعبرت مى محمود، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالاتحاد الأفريقي، عن سعادتها البالغة لتواجدها بين شباب، لأن هذا يدل على إرادة سياسية حقيقية وأنها فخورة بمساهمتها فى هذا الملتقى، متمنية أن يخرج الملتقى العديد من المبادرات التى يتم تنفيذها داخل قارة أفريقيا.

وقالت الدكتورة كريمة غانم، رئيس المركز الدولى للدبلوماسية بالمملكة المغربية، وعضو لجنة التحكيم بالملتقي، إنه من الضرورى الاستفادة من تجمع الثقافات المختلفة، والخروج من ذلك الملتقى بتجربة عملية، وعلمية قوية.

وفى السياق نفسه، أشار عبد الله مصطفى منسق عام الملتقى، إلى اهتمامه الكبير بهذا الحدث من ضمن الفعاليات الكثيرة المنظمة لهذا الشأن، وإنه سعيد بمشاركة الدول الأفريقية وتجمعهم تحت قبة واحدة فى أسوان، لأن الملتقى يشجع الشباب الأفريقى على التفكير والإبداع وإطلاق مبادرتهم الفردية لحيز التنفيذ، بالإضافة إلى توفير فرص للشباب لتنفيذ طموحاتهم وأفكارهم الإبداعية، وصولاً إلى أفضل المبادرات بالقارة الأفريقية وإبرازها ودعمها.

يذكر أن الدول المشاركة زيمبابوى، سيراليون، بوروندي، أفريقيا الوسطي، ليبريا، كينيا، أوغندا، زامبيا، المغرب، غينيا كوناكرى، غانا، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، تنزانيا، الكاميرون، ناميبيا، الصومال، السودان، نيجيريا، جيبوتي، ليبيا، تشاد، بالإضافة إلى مصر.

 

 

 
 
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