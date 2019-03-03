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123 لوحة فنية لمظاهر الثقافة والحضارة اليابانية فى معرض فنون جميلة بأسيوط

الأحد، 03 مارس 2019 03:58 م
123 لوحة فنية لمظاهر الثقافة والحضارة اليابانية فى معرض فنون جميلة بأسيوط رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفنى
أسيوط ـ محمود عجمى
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على تقدير الجامعة وإحترامها للفنون بكافة أشكالها وإيمانها بدور الفن فى توثيق تاريخ وثقافة حضارات الشعوب، مشدداً على حرص جامعة أسيوط على الانفتاح الثقافى والمعرفى على كافة حضارات دول العالم، مع إتاحة الفرصة لأسرة الجامعة من أساتذة وطلاب للتعرف على تلك الفنون الثقافية بما يساهم فى إثراء الحركة الفنية والتنويرية داخل الجامعة .

جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرضاً فنياً بعنوان "توهوكو بعيون مصورين يابانيين" والذى تنظمه كلية الفنون الجميلة فى قاعة المعارض بالمبنى الإدارى بالتعاون مع المؤسسة اليابانية، والتى مثلها فى الافتتاح يوفو كازاوا مدير المؤسسة، وساتوشى كاواكيتا منسق البرامج بمؤسسة اليابان فى القاهرة، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ثابت بدارى عميد كلية الفنون الجميلة، ولفيف من وكلاء الكلية وأساتذتها وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ثابت بداري، عميد كلية الفنون الجميلة، أن المعرض يأتى فى إطار تعاون الكلية مع مؤسسة اليابان فى القاهرة والممتد منذ افتتاح كلية فنون جميلة وشهد تعاون وثيق فى تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية بما يهدف إلى دعم للحركة الفنية وفتح آفاق ومدارك الطلاب بأهم المدارس الفنية البارزة على صعيد دول العالم .

موضحاً أن المعرض يضم 123 لوحة فنية وصوراً وثائقية عن أهم مظاهر الثقافة والحضارة اليابانية وذلك بمشاركة فريق من 9 مصورين محترفين فى ذلك المجال .

وفى ختام الافتتاح أشاد مدير المؤسسة اليابانية بحرص جامعة أسيوط على التعاون مع المؤسسة ، مضيفاً أن المؤسسة سعت إلى عقد سلسلة من المعارض الطوافة فى عدد من مدن العالم وذلك لتعريف شعوب العالم بتهوكو وأهم المعالم الثقافية والحضارية للإقليم والتى تتميز بثراء ثقافى وحضارى ومعالم طبيعية خلابة وأشار مدير المؤسسة اليابانية إلى أن توهوكو أحد أقاليم اليابان الهامة التى أصبحت مثار لاهتمام الرأى العام الدولى عقب تعرض شمال اليابان إلى زلزال مدمر أسفر عن وقوع نحو 20 ألف ضحية وكذلك كارثة توسنامى وهو ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة فى تلك المنطقة وهو ما كان دافعاً أساسياً لتوظيف الفن فى توثيق الحركة الثقافية والحضارية وأهم الأحوال المعيشية والبيئية المميزة لتوهوكو.

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً (1)
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً

 

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً (2)
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً

 

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً (3)
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً 

 

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً (4)
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً

 

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً (5)
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً

 

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً (6)
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً

 

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً (7)
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً

 

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً (8)
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً

 

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً (9)
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً

 


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