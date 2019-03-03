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‎حبس عاطل لسرقته مواد بترولية بمسطرد 4 أيام بالقليوبية وضبط وإحضار ثلاثة آخرين

الأحد، 03 مارس 2019 02:57 م
‎حبس عاطل لسرقته مواد بترولية بمسطرد 4 أيام بالقليوبية وضبط وإحضار ثلاثة آخرين حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أمر أحمد الأمبابى رئيس نيابة قليوب، برئاسة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس عاطل 4 أيام على ذمه التحقيقات، لقيامه بالاشتراك مع آخرين فى سرقة المواد البترولية من خط أنابيب بترول مسطرد المار أسفل الطريق الحر بناحية ميت حلفا دائرة مركز قليوب، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار باقى المتهمين. 

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، إنة أثناء قيام ضابط نظام من قوة ذات الجهة، وبصحبتهما القوه المرافقه، والمعينان خدمة تأمين القطاع الثانى بطريق "بنها شبرا الحر" إشتبها فى سياره سوداء اللون حال سيرها ببطئ على جانب الطريق، وبإستيقاف قائدها لفحصه والسياره، تبين أنه "محمد ع ا" شهرته "حديده" 31 سنة، عاطل ، وبتفتيش السيارة تم ضبط سلاح نارى بندقية آلية.

 

بمواجهة المتهم بالمضبوطات، قرر قيامه بتأمين الطريق المشار إليه بالسياره والسلاح النارى المضبوطين بحوزته لإشتراكه مع كلاً من "محمد ف ا" وشهرته "إسلام" 25 عاما عاطل، "سعيد م س" 32 سنه، عاطل، وشخص أخر بسرقة مواد بتروليه من خط أنابيب بترول مسطرد، المار أسفل الطريق الحر بناحية ميت حلفا دائرة مركز قليوب.

 

بالانتقال للمكان المشار إليه بإرشاد المتهم المضبوط تبين هروب المتهمين، وجارى تحرير المحضر اللازم .

 

 

 


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