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يونيسيف: مقتل 5 أطفال يمنيين فى هجوم على إحدى مناطق الحديدة

الأحد، 03 مارس 2019 12:10 م
يونيسيف: مقتل 5 أطفال يمنيين فى هجوم على إحدى مناطق الحديدة جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
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قالت هنريتا فور المدير التنفيذى لمنظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة فى جنيف " إن خمسة أطفال يمنيين قتلوا قبل يومين فى منطقة التحيته جنوب محافظة الحديدة شمالى البلاد، وأنه فى كل يوم يقتل أو يصاب ثمانية أطفال فى 31 منطقة صراع نشطة باليمن".

وأضافت مسؤولة يونيسيف - فى بيان وزع اليوم بجنيف - أن حصيلة الحرب المروعة على الأطفال فى اليمن مستمرة برغم الاتفاق الذى توصلت إليه أطراف النزاع فى أواخر العام الماضى فى ستوكهولم وعلى الرغم من التزامات التمويل الإنسانى التى تم التعهد بها فى الأسبوع الماضى فى مؤتمر إعلان التبرعات فى جنيف ".

وأشارت إلى أن المحادثات أو المؤتمرات لم تغير حتى الآن سوى القليل من واقع الأطفال اليمنيين على الأرض مشددة على أن اتفاق سلام شامل فقط هو ما يمكنه ان يمنح الأطفال اليمنيين مهلة يحتاجونها ويستحقونها من العنف والحرب .

 


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