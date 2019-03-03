وكيل شباب الإسماعيلية: تجهيز كافة الملاعب وتجديد المدرجات استعدادا لكأس الأمم

الإسماعيلية – جمال حراجى

تستعد مصرلإستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المرتقبة، والتى تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، فى 5 محافظات، هم القاهرة والإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وكثفت الإسماعيلية إستعداداتها للبطولة، التى تعتبر أهم حدث رياضى فى مصر.

وكشف سامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة لـ"اليوم السابع"، عن الجهود المبذولة لإستضافة بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم لهذا العام، ومن بينها التطوير الشامل للنادى الإسماعيلى وتجهيز كافة الملاعب لإستقبال البطولة، وتجديد المدرجات، وتطوير أرضية الملعب وتجديد المقصورة الأمامية والعلوية والرئيسية لإستقبال الجماهير

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على أن جميع أجهزة الإسماعيلية التنفيذية فى حالة تأهب قصوى لإستقبال البطولة، وأن هناك متابعة يومية من الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، حيث يتم عمل زيارات تفقدية يوميا لكافة الأماكن التى سوف تشهد البطولة وتجهيزها على مستوى متميز يليق بمصر وبالإسماعيلية، وخاصة أماكن الإقامة للاعبين، وتوفير كافة الخدمات للفرق الزائرة والضيوف .

وأشارعبد الحليم، إلى أن شعب الإسماعيلية محب لكرة القدم ولديه وعى بقيمة البطولة ودورها الهام، لذلك نثق تماما فى وعى الجمهوروحسن إستقباله للضيوف، وماحدث فى دورى أبطال أفريقيا مع النادى التونسى الأفريقى لن يتكرر، وقد أشاد المسئولين عن النادى الأفريقى التونسى باستقبال جماهير الإسماعيلى لهم والدليل عودة النادى الإسماعيلى للمشاركة فى البطولة، وأن أفعال قلة من الجماهير لا تمثل جماهيرالإسماعيلية، وأن تنظيم الإسماعيلية للبطولة سوف يشهد تميزا كبيرا، وخاصة أن هناك تفهم كبير للمسئولين فى الإسماعيلية بأهمية البطولة، وجميعنا يسعى أن تكون هذة البطولة عنوانا للتحضر والرقى لمصر بشكل عام وللإسماعيلية بشكل خاص

وأوضح عبدالحليم أن أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة ليست فقط للمنشآت الرياضية ولكن لشوارع وميادين المحافظة بشكل عام ومنها الشارع التجارى وشارع رضا، وكافة الميادين والمحاور المرورية تشهد أعمال صيانة شاملة ورصف وطلاء للأرصفة والبلدورات، وأعمدة الإنارة وقص وتهذيب الأشجاروالمسطحات الخضراء بكافة أنحاء المحافظة.



إعادة تأهيل المدرجات



المسطحات الخضراء



أمام أستاد الإسماعيلى



تطوير التجارى والإستاد



تطوير الميادين والمحاور



تطوير شارع رضا



دهان البلدورات