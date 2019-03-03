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الأحد، 03 مارس 2019 12:07 ص
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وفد سعودى يشارك اليوم فى جلسات مؤتمر مصر الرابع للاستثمار

الأحد، 03 مارس 2019 12:00 ص
وفد سعودى يشارك اليوم فى جلسات مؤتمر مصر الرابع للاستثمار سامى العبيدي رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية
كتب إسلام سعيد
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تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى بقيادة سامى العبيدى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية فى الاجتماعات المقرر انطلاقها اليوم استكمالا لملتقى مصر الرابع للاستثمار.

وانطلقت مساء أمس فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت عنوان "معا إلى أفريقيا"، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والذى يستمر لمدة يومين وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية.

ويشهد الملتقى اليوم عقد 6 جلسات تناقش التعاون الثلاثى نحو أفريقيا، التعاون فى النهضة العمرانية والبنية التحتية بحضور وزراء النقل والإسكان، الاقتصاد الرقمى والشمول المالى بحضور وزراء الاتصالات من مصر ولبنان، فرص الاستثمار فى الطاقة وربط الكهرباء والغاز بحضور وزراء الكهرباء والبترول، آلية وضع مصر كمركز إقليمى للتصنيع من أجل التصدير، والتمويل المتاح من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية لتمويل وضمان الاستثمار والتجارة والذى يتجاوز 55 مليار دولار.


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