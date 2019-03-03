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وفاة عامل تقود المباحث للقبض على 4 أشخاص وراء التنقيب عن الآثار بالخليفة

الأحد، 03 مارس 2019 12:19 م
وفاة عامل تقود المباحث للقبض على 4 أشخاص وراء التنقيب عن الآثار بالخليفة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه أثناء اشتراكه مع أربعة آخرين، فى البحث والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة الخليفة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتم القبض على المتهمين، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وأحالهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

وتلقى قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها "عمر.إ.ع" 37 سنة نجار ومقيم بدائرة القسم (متوفى وبه آثار خدوش وسحجات)، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفى وكل من" عائشة.م.ح" 55 سنة، موظفة، و"إسلام.م.ا" 21 سنة، طالب، و"رجب.س.ر" 26 سنة، عامل، و"محمد.خ.ف" 22 سنة، عامل، بالتنقيب عن الأثار داخل العقار ملك الأولى، وأثناء أعمال الحفر سقط المتوفى داخل الحفرة نتج عنه حدوث إصابته التى أدت لوفاته، وعقب ذلك قاموا بسحب المتوفى من داخل الحفرة باستخدام حبل، ونقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى.

 

وبالانتقال للعقار محل الواقعة عثر بداخله على حفرة، ( قطرها 2×3 متر بعمق 2,5 متر ) والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التنقيب، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن هروب المتهمين تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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