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وصول أول أفواج المعتمرين الفلسطينيين إلي مطار القاهرة للسفر للأراضى المقدسة

الأحد، 03 مارس 2019 08:15 م
وصول أول أفواج المعتمرين الفلسطينيين إلي مطار القاهرة للسفر للأراضى المقدسة
كتب هاني عثمان - رحاب نبيل
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استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد،  أولى أفواج المعتمرين الفلسطينيين، القادمين عبر معبر رفح استعدادا لمغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة. 

 
ووصل المطار، فوج يصل عددهم إلى نحو ألف معتمر، تم نقلهم عبر 20 أتوبيسا مجهزا، حيث من المقرر نقلهم إلي الأراضي المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران، والتي ستقلع قبل منتصف ليل غدٍ الإثنين.
 
كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، كانت قد انتهت من استعداداتها لاستقبال المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفع الحدودي، تمهيدا لسفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
 
وتبدأ شركة مصر للطيران، منتصف ليل غد الإثنين، أولى رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية على متنها 250 معتمرا فلسطينيا، ضمن خط جوي يبدأ اعتبارا من 4 مارس حتى 5 يونيو القادم لنقل 13 ألف معتمر فلسطيني على متن 56 رحلة جوية.
 
وأكدت شركة مصر للطيران، أنه سيتم تنظيم 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع لنقل 1000 معتمر فلسطيني، على متن طائرتها من طراز إيرباص "330 /200"، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 
 
يذكر أن السلطات المصرية وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، لأداء مناسك العمر على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي، ومن المقرر نقلهم إلى الأراضي المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران.
 
 

 


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