وزير قطاع الأعمال: نستهدف دمج 3 شركات لتقديم الخدمات اللوجيستية بأفريقيا

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته وضعت خطة لدمج وإعادة هيكلة 3 شركات تابعة للقطاع وهى الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والنصر للاستيراد والتصدير وشركة مصر للتجارة الخارجية لتقديم الخدمات اللوجيستية للمصدرين المصريين بأفريقيا خلال الفترة المقبلة.

أشار توفيق، خلال مشاركته بالنسخة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار، إلى أن استراتيجبة عمل الوزارة للفترة المقبلة تتضمن التوسع فى إنشاء المراكز اللوجيستية والمخازن اللازمة لتيسير حركة التجارة خاصة بدول شرق أفريقيا، بالإضافة إلى دراسة آليات تسيير خط برى للربط بدول جنوب أوروبا خلال الفترة المقبلة.