video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير قطاع الأعمال: تشغيل أول محلج قطن فى الفيوم عقب تطويره الشهر المقبل

الأحد، 03 مارس 2019 03:18 م
وزير قطاع الأعمال: تشغيل أول محلج قطن فى الفيوم عقب تطويره الشهر المقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتب إسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى
إضافة تعليق
أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تشغيل أول محلج قطن فى محافظة الفيوم بعد تطويره خلال الشهر المقبل ضمن الـ11 محلجا التى تعمل الحكومة على تطويرهم.
 
 
وقال توفيق، خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، " لدينا 25 محلج قطن لدى شركات قطاع الأعمال العام منهم محالج بها مكينات تعود إلى عام 1878 وتستهلك طاقة كبيرة ويقام المحلج الواحد على مساحة 40 فدانا لذلك نقوم حاليا بخطة لاستبدالهم بـ11 محلجا بمكينات مستوردة".
 
 
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر تزرع قرابة 336 ألف فدان من القطن منهم 7 آلاف فدان قطن فائق الطول و30 ألف فدان قطن متوسط الطول وقرابة 300 ألف فدان قطن طويل، وما تحتاجه الصناعة هو قطن قصير الطول.
 
 
وأوضح هشام توفيق، أن قرابة 65% من المغازل فى مصر تستخدم قطن قصير التيلة وهو ما نستورده من دول اليونان والسودان وسوريا بمعدل 8 ملايين قنطار قطن سنويا.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التفاصيل الكاملة لخطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج.. أحمد مصطفى لـ"اليوم السابع": بيع أصول بـ 30 مليار جنيه خلال شهرين.. و دمج 23 شركة لتصبح 10 فقط.. و 3 مراكز رئيسية للصناعة فى المحلة وكفر الدوار وحلوان

استيراد القطن

صناعة الغزل والنسيج

اخبار الاقتصاد

القطن طويل التيلة




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة