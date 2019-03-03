وزير قطاع الأعمال: تشغيل أول محلج قطن فى الفيوم عقب تطويره الشهر المقبل

كتب إسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تشغيل أول محلج قطن فى محافظة الفيوم بعد تطويره خلال الشهر المقبل ضمن الـ11 محلجا التى تعمل الحكومة على تطويرهم.

وقال توفيق، خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، " لدينا 25 محلج قطن لدى شركات قطاع الأعمال العام منهم محالج بها مكينات تعود إلى عام 1878 وتستهلك طاقة كبيرة ويقام المحلج الواحد على مساحة 40 فدانا لذلك نقوم حاليا بخطة لاستبدالهم بـ11 محلجا بمكينات مستوردة".

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر تزرع قرابة 336 ألف فدان من القطن منهم 7 آلاف فدان قطن فائق الطول و30 ألف فدان قطن متوسط الطول وقرابة 300 ألف فدان قطن طويل، وما تحتاجه الصناعة هو قطن قصير الطول.

وأوضح هشام توفيق، أن قرابة 65% من المغازل فى مصر تستخدم قطن قصير التيلة وهو ما نستورده من دول اليونان والسودان وسوريا بمعدل 8 ملايين قنطار قطن سنويا.