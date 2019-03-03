وزير بريطانى: تأجيل الاتحاد الأوروبى الانفصال لفترة طويلة غير ممكن

لندن (رويترز)

قال وزير التجارة البريطانى ليام فوكس اليوم الأحد، إنه ليس ممكنا أن يمدد الاتحاد الأوروبى مهلة خروج بريطانيا من التكتل لفترة طويلة بسبب الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وأضاف فوكس أنه لا يزال "ممكنا للغاية" أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد فى الموعد المحدد فى 29 مارس، ولكن قد يكون ضروريا تمديد فترة التفاوض بشأن المادة 50 من أجل خروج سلس.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماى إن التأجيل يجب ألا يمتد لما بعد نهاية يونيو حزيران.

وسئل عن رد فعله إذا أصر الاتحاد الأوروبى على تأجيل لفترة أطول مدتها 21 شهرا أو عامين، فأبلغ فوكس تلفزيون بى.بى.سى "سأشعر بالصدمة لاعتقادى أنها ليست نتيجة ممكنة فى الواقع.

"الاتحاد الأوروبى لا يريد أن تخوض بريطانيا الانتخابات الأوروبية".