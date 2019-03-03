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وزير القوى العاملة يفتتح معرض لسويق المنتجات ويؤكد: مساعدة الشباب والمرأة

الأحد، 03 مارس 2019 01:38 م
وزير القوى العاملة يفتتح معرض لسويق المنتجات ويؤكد: مساعدة الشباب والمرأة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، المعرض السنوى لتسويق منتجات القطاع العام والجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة  وذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة ، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، ويستمر حتى الخميس المقبل، وتنظمه إدارة الخدمات العمالية بقطاع رعاية القوى العاملة بالوزارة.
 
وأكد "سعفان" أن المعرض يأتى انطلاقاً من دور الوزارة للمساهمة فى تشجيع الشركات والشباب والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة  ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم .
 
كما أكد أهمية عنصر التسويق للمعروضات ، خاصة المشغولات اليدوية ومنتجات المشروعات الصغيرة ، مشيدا بجودتها وأسعارها ، مقترحا أن يكون هناك آليه لتوفير هذه المنتجات للموظفين طوال العام ، فضلا عن أن يكون هناك معارض تسهم في انتشارها بشكل أكبر .
 
وأثناء تفقده جانب المشروعات الصغيرة اطمئن الوزير على احتياجات الشباب والمعوقات التي تقف في سبيل توسعة مشروعاتهم، مؤكدا أنه على استعداد للمساهمة في تذليل أي منها، مشيرا إلى  إمكانية تعاون  العارضين من الشباب والمرأة المعيلة مع جهاز تنمية المشروعات ، للقيام بتحويل المشروعات المنزلية الى مشروعات صغيرة .
 
كما وجه الوزير بضرورة التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لدراسة آلية توفير معرض دائم لذوي القدرات الخاصة ، حيث أشاد بالمنتجات اليدوية المعروضة به مما يسهم في توسيع نشاطهم ، وداعب الوزير في أثناء تفقده طفلا من ذوى القدرات الخاصة طلب أن يتم تصويره مع الوزير .
 
وفي نفس السياق كلف الوزير محمد عيسى وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة ، بدراسة التأمين على العاملين والعاملات .
 
شارك في المعرض بعض المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي وافق الوزير علي انضمامها من شباب الجنسين لعرض منتجاتهم اليدوية، وقاموا بعمل لافتة حتى تميزهم ويرسلوا رسالة لكل الجهات أن وزارة القوى العاملة هى الأولى والسباقة فى الاهتمام بدمجهم فى سوق العمل.
 
كما شارك في المعرض 7 شركات هي : مصر للبترول، ومطاحن شمال القاهرة، والشوربجي، وقها ، وكورونا ، وشركة ريادة للصناعات الغذائية ، وشركة كارمن للمنتجات الورقية، بالإضافة  إلي 4 جمعيات أهلية هي : مؤسسات جنتي، وبشاير ، وأخميم ، والفراعنة.
 
 

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