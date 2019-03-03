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وزير القوى العاملة يبحث مع وزيرة كويتية تفعيل الاتفاقيات بين البلدين

الأحد، 03 مارس 2019 01:51 م
وزير القوى العاملة يبحث مع وزيرة كويتية تفعيل الاتفاقيات بين البلدين وزير القوى العامله محمد سعفان
كتب محمود راغب
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التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، مريم العقيل وزير الشئون الاقتصادية الكويتية، على هامش اجتماعات الدورة الـ 90 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة بالقاهرة - لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها بين الجانبين بالكويت خلال افتتاح الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة بين البلدين فى ديسمبر الماضى.
 
فى بداية اللقاء رحب الوزير بـ "العقيل "  وهنأه على تولى الحقيبة الوزارية مؤخراً، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين، مشيداً بالتعاون بين الوزارتين.
 
من جانبها قدمت مريم العقيل الشكر لوزير القوى العاملة لحرصه على هذا اللقاء، مشيدة بالتعاون بين الوزارتين،  وأشارت إلى أن هيئة القوى العاملة الكويتية حريصة على مصالح أطراف العملية الإنتاجية الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.  
 
حضر اللقاء الدكتور مبارك العازمى نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، وايهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزير القوى العاملة .
 
 

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محمد سعفان

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