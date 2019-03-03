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وزير الخارجية البريطانى يصل عدن ويلتقى ممثلى الحكومة اليمنية

الأحد، 03 مارس 2019 02:15 م
وزير الخارجية البريطانى يصل عدن ويلتقى ممثلى الحكومة اليمنية وزير الخارجية البريطانى
إيمان حنا
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وصل وزير الخارجية البريطاني جيريمى هنت والوفد المرافق له إلى مدينة عدن، صباح اليوم، واستقبله نائبا رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي والمهندس أحمد الميسرى اليوم بعدن، بحسب سبأ.

 

التقى وزير الخارجية البريطانى مع وزير الخارجية اليمنى خالد اليماني كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الدولية الرامية لإحلال السلام فى اليمن ودفع مليشيات الحوثي لتنفيذ محادثات ستوكهولم.

 

ونوه الخنبشى بنتائج لقاء الوزير البريطاني مع فخامة رئيس الجمهورية حول مشاورات ستوكهولم انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحرص الحكومة الشرعية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم وتنفيذ القرارات الدولية وخاصة انسحاب مليشيات الحوثي من الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى وفتح ممرات آمنة للمواطنين وتبادل الاسرى والمختطفين ورفع الحصار عن مدينة تعز.

 

وأشار إلى جهود الحكومة الشرعية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى لحقت بالاقتصاد اليمنى جراء الانقلاب، موضحاً أن الحكومة أقرت موازنة عام 2019م، وكذا تصحيح الفجوة بين الإيرادات والنفقات، لافتاً إلى أن مليشيات الحوثى تقوم بجباية الإيرادات بصورة تعسفية فى مناطق سيطرتها.

 

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أن موقف الحكومة الشرعية ثابت وينشد السلام الدائم رغم أنها كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة إلا إنها فضلت الدخول فى مفاوضات ستوكهولم إيمانا منها بخيار السلام.

 

من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني على موقف حكومة بلاده الداعم للحل السياسي..مضيفاً أن الحكومة البريطانية قدمت مساعدة إنسانية لليمن بقيمة 200 مليون جنية إسترلينى.

 

وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي التقى الملحق العسكرى البريطانى لدى اليمن العقيد جوي ماثيو ستاورز لبحث مجالات التعاون في الجانب الأمني والسبل الكفيلة لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

 

وأعرب الخنبشي عن تقدير اليمن لمواقف المملكة المتحدة ودورها في معالجة الأزمة اليمنية .. معرباً عن أمل الحكومة الشرعية في أن تلعب بريطانيا دورا بارزا للخروج من الازمة بالحل الشامل ووقف كافة التجاوزات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية على المدن والمناطق التي تحت سيطرتها.


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