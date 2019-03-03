الرئيسية أخبار عربية وزير الخارجية البريطانى: اتفاق السلام باليمن يواجه آخر فرصة للنجاح الأحد، 03 مارس 2019 03:53 م وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت رويترز إضافة تعليق قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت إن اتفاق السلام فى اليمن يواجه الآن آخر فرصة للنجاح. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. اليمن: انشقاق قبليين عن الحوثيين وانضمامهم لقبائل حجور التحالف العربى يدعم القبائل اليمنية فى مواجهة بطش الحوثيين.. إنزال جوى جديد دعماً لـ"حجور" بحجة واتحاد القبائل يهزم أسلحة الميليشيا المدعومة من إيران.. اليمن يطالب المجتمع الدولى بموقف حازم تجاه تعنت المتمردين بريطانيا جيريمى هانت اليمن اتفاق السلام باليمن أخبار العرب عرب وعالم التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات "القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة