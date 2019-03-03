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وزير الخارجية البريطانى: اتفاق السلام باليمن يواجه آخر فرصة للنجاح

الأحد، 03 مارس 2019 03:53 م
وزير الخارجية البريطانى: اتفاق السلام باليمن يواجه آخر فرصة للنجاح وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت
رويترز
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بريطانيا

جيريمى هانت

اليمن

اتفاق السلام باليمن

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