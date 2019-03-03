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وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا حول استعدادات أسوان لاستضافة ملتقى شباب إفريقيا

الأحد، 03 مارس 2019 11:39 ص
وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا حول استعدادات أسوان لاستضافة ملتقى شباب إفريقيا استعدادات رصف وتجهيز الطرق لاستقبال ملتقى شباب إفريقيا ‎
كتب على عبد الرحمن
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تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية تقريراً من اللجنة التى تم تشكيلها من القطاعات المختلفة بالوزارة للمتابعة الميدانية لإستعدادت محافظة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربى والإفريقى خلال شهر مارس الجارى والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتضمن التقرير متابعة جهود المحافظة لاستضافة الملتقى والمرور على جميع الأماكن التى لها علاقة بهذا الشأن ومتابعة ما تم تنفيذه ، للخروج بذلك الحدث الهام بصورة تليق باسم مصر خاصة بعد تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

وأشار التقرير إلى معدلات تنفيذ أعمال تطوير مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية للمطار ، مع تحسين ورفع كفاءة ساحات الإنتظار والحدائق بفناء المطار الخارجي .

كما تضمن التقرير أيضاً ما تم القيام به لرفع كفاءة طريق المطار من البوابة الرئيسية وحتى تقاطع طريق أبوسمبل ، من تركيب بلدورات وتطوير الأرصفة وتجميل وتشجير وتركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق والتى تقوم بها عدد من الشركات الوطنية .

كما تضمن التقرير أيضاً إشارة إلى ما تم فى عدد من الطرق بالمحافظة ومنها أعلى خزان أسوان وطريق المطار إلى الكورنيش " شارع السادات " بطول 4 كيلو متر ، بالإضافة إلى تطوير ميدان العقاد " مدخل طريق الكورنيش " وتطوير طريق الكورنيش وتطوير ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى .

كما تضمن التقرير الإشارة إلى الجهود التى تمت فيما يخص تطوير المنطقة المحيطة والطريق المؤدى لمحطة المعالجة الثلاثية (بكيما) . 

 
 
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