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وزير التعليم العالى: مصطلح "كليات القمة" يشهد متغيرات جديدة الفترة المقبلة

الأحد، 03 مارس 2019 11:49 ص
وزير التعليم العالى: مصطلح "كليات القمة" يشهد متغيرات جديدة الفترة المقبلة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى - تصوير أحمد معروف
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن هناك العديد من الدول المشاركة فى المنتدى العالمى للتعليم العالى المقرر إقامته فى شهر أبريل المقبل وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية، موضحا أن خريطة  التعليم تتغير على مستوى العالم وقد يختلف الأمر حول مصطلح "كليات القمة" خلال الفترة المقبلة بناء على المتغيرات الجديدة التى يفرضها واقع التعليم العالى على مستوى العالم.
 
 
وأضاف عبد الغفار، بكلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده اليوم الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن ما يقرب من 1500 مشارك من مختلف الجهات العالمية والعربية والمصرية فى المنتدى العالمى للتعليم العالى، قائلا: "نشارك مع العديد من الجامعات فى البرنامج العلمى ولدينا شركاء من الصناعة موجودين لخدمة البحث العلمى فى الصناعة"، موضحا أنه سيتم تنظيم معرضا تعليميا ضخما للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار على هامش المنتدى العالمى للتعليم العالى.
 
 
وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المنتدى سيكون ممثلا فيه الجامعات الحكومية والخاصة والدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتيح فرصة كبيرة لطلاب المدارس فى مرحلة الدراسة النهائية فى التعليم ما قبل الجامعى لرؤية الجامعات المتاحة خلال العام الحالى والقادم والبرامج التى تقدمها كل هذه الجامعات.
 
 
وأشار عبد الغفار، إلى أن المنتدى سيتضمن عرضا للجامعات الأهلية المصرية التى تتبناها الدولة فى المرحلة المقبلة وإطلاق شرارة العمل وتعريف المجتمع بجامعتى الجلالة والملك سلمان والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وتخصصاتها والجامعات التكنولوجية الجديدة والتوسعات فى مدينة زويل والجامعة المصرية اليابانية والمراكز البحثية وعلى رأسها مركز تجميع الفضاء والتوسعات فى الاستشعار عن بعد، قائلا: "كل هذه المشاريع ستكون متاحة فى هذا المنتدى المهم للغاية الذى سيعقد برعاية وتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دائما ما يرعى كل ما يهم التعليم والتعليم العالى وبناء الإنسان المصرى".
 
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (1)
 
 
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (2)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (3)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (4)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (5)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (6)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (7)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (8)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (9)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (10)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (11)
 

 

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن المؤتمر سيكون شرارة للبدء فى مشروعات كثيرة للغاية تم العمل عليها خلال الفترة الماضية تخدم المجتمع المصرى فى العديد من المجالات.


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وزير التعليم العالى

المنتدى العالمى للتعليم العالى

كليات القمة




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