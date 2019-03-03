وزير الاتصالات: نتعاون مع البنك المركزى لإصدار كارت الاتصالات الموحد للمواطنين

كتبت هبة السيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر حريصة على تعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أشقائنا فى القارة الأفريقية، فى إطار الروابط المشتركة، وبالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى؛ مشيرا إلى أهم مشروعات التعاون المصرى الأفريقى لإتاحة النفاذ إلى المعلومات، وتعزيز عمليات التحول الرقمى، والربط من خلال الكابلات البحرية، وبناء قدرات الشباب ودعم ريادة الأعمال من خلال تنفيذ مبادرة "أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية" التى أطلقها رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى بهدف تأهيل الشباب المصرى والإفريقى فى مجالات تطبيقات الألعاب التكنولوجية وبرمجة التطبيقات الرقمية المختلفة، حيث تستهدف تدريب وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء 100 شركة ناشئة فى هذه المجالات.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور عمرو طلعت ضمن فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت شعار "معا إلى إفريقيا"، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأكثر من 1000 من قيادات الغرف والمال والأعمال وكبار الشخصيات الإفريقية والعربيّة والأجنبية.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت أهم مؤشرات الأداء الاقتصادى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يساهم بنسبة تتراوح نحو 4% فى الناتج المحلى الإجمالى ويتم العمل من أجل زيادة النسبة لتصل إلى 5% خلال العامين المقبلين، بينما بلغ معدل النمو 14 و16% وفقا لتقارير مؤشرات للربع الأول والثانى للعام المالى الحالى؛ كما بلغت إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.2 مليار دولار والتى من المقرر زيادتها بنسبة 12% سنويا على مدار 3 سنوات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى ترتكز على محورين رئيسيين هما بناء الانسان المصرى، وتحقيق التحول الرقمي؛ مشيرا إلى الجهود التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لإتمام مشاريع التحول الرقمى، وإطلاق 25 خدمة حكومية رقمية خلال عام عبر عدد من المنافذ، ومنها التعاون مع وزارة الصحة فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى والذى سيتم إطلاقه فى محافظة بورسعيد كمشروع تجريبى تمهيدا لتعميم التجربة فى أنحاء الدولة.

وأضاف الوزير أن هناك تعاونا مع البنك المركزى لإصدار كارت المدفوعات الموحد للمواطنين للحصول على كافة استحقاقاتهم لدى الحكومة والذى سيتم من خلالها ربط 28 مليون مواطن بحسابات بنكية أو بحساب بريدى بما يساهم فى تعزيز الشمول المالى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد من المبادرات التى تهدف إلى بناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الرقمية ومنها بناء منصة رقمية تفاعلية لإتاحة خدمات التدريب للشباب المصرى والعربى والأفريقى.