وزير الإسكان: 52 محطة معالجة لمياه الصرف بالصعيد بتكلفة 8.1 مليار جنيه

كتب ــ أحمد حسن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، بمحافظات الصعيد، بطاقة 1.145 مليون م3/يوم (418 مليون م3/سنة)، بتكلفة 8.1 مليار جنيه، لخدمة نحو 8 ملايين نسمة، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 34 محطة منها في العام المالي 2018/2019، والانتهاء من تنفيذ 18 محطة في العام المالي 2019/2020.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: تتوزع المحطات الجارى تنفيذها ما بين 19 محطة للمعالجة الثلاثية، بطاقة 523 ألف م3/يوم (191 مليون م3/سنة)، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، و33 محطة للمعالجة الثنائية، بطاقة 622 ألف م3/يوم (227 مليون م3/سنة)، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب الوزير للمتابعة والمرافق: تضم محطات المعالجة الثلاثية بالصعيد، 4 محطات بمحافظة أسيوط، وهى (محطة صرف صحى أبنوب والفتح، تم الانتهاء من تنفيذها ومنتظر إجراء تجارب التشغيل – محطة صرف صحى قرى أسيوط بعرب المدابغ (مرحلة أولى)، من المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر ديسمبر 2019 – محطة صرف صحى صدفا والغنايم، تم الانتهاء من تنفيذها ومنتظر إجراء تجارب التشغيل – محطة صرف أبوتيج، ستدخل الخدمة فى إبريل 2019)، و7 محطات بمحافظة أسوان، وهى (محطة الكاجوج، سوف يتم الانتهاء من تنفيذ الشريحة الأولى فى شهر إبريل 2019 – محطة بلانة، جارى الانتهاء من تنفيذها – محطة المحاميد، يتم الانتهاء من تنفيذها فى شهر سبتمبر 2019 – محطة الرديسية، تدخل الخدمة فى شهر ديسمبر 2019 – محطة كيما 3، تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها وجارٍ إجراءات التسليم – محطة كيما 1 ومحطة كيما 2، تم تنفيذهما وتشغيلهما وجارٍ التسليم للمعالجة الثلاثية)، و4 محطات بمحافظة قنا، وهى (محطة الإسكان الاجتماعى بالوقف، من المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر مارس المقبل – محطات: المراشدة، وتوسعات صرف صحي قنا، والسلامية، من المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر ديسمبر 2019)، بالإضافة إلى محطتى (الطود الجديدة، سيتم تنفيذها فى شهر يونيو 2019 – الطود القديمة (العديسات)، ينتهى تنفيذها فى شهر ديسمبر 2019) بمحافظة الأقصر، ومحطتى (المنشأة وأولاد حمزة، ينتهى تنفيذهما فى شهر يونيو 2019 – ساقلته، من المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر ديسمبر 2019) بمحافظة سوهاج.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير لقطاع المرافق: تضم محطات المعالجة الثنائية بالصعيد، 8 محطات بمحافظة الفيوم، وهى (صرف صحى أبو شنب، وتوسعات صرف صحى إطسا، وتوسعات صرف صحى تطون، وتوسعات صرف صحى طامية، وتوسعات صرف صحى العجميين، وتم الانتهاء من تنفيذها – صرف صحى سنهور، جارى الانتهاء من تنفيذها – صرف صحى الدمشقيين، من المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر إبريل 2019 – صرف صحى العزب، ينتهى تنفيذها فى شهر يونيو 2019)، و5 محطات بمحافظة المنيا، وهى (صرف صحى العدوة، تم تسليمها ابتدائياً – محطة معالجة صرف صحى المنيا والغابة الشجرية، سيتم الانتهاء من تنفيذها فى شهر إبريل 2019 – صرف صحى نزلة البدرمان، من المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر مايو 2019 – صرف صحى البرجاية، صرف صحي دير العذراء، تدخل الخدمة فى شهر ديسمبر 2019)، و4 محطات بمحافظة أسيوط، وهى (صرف صحى ديروط، وصرف صحى البدارى وساحل سليم، سوف ينتهى تنفيذهما فى شهر مايو 2019 – صرف صحى منفلوط وخط صرف السيب النهائى، من المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر يونيو 2019 – صرف صحى القوصية وخط صرف السيب النهائى، ستدخل الخدمة فى شهر مارس المقبل).

وأوضح، أن محطات المعالجة الثنائية بالصعيد، تضم أيضاً 3 محطات بمحافظة بنى سويف، وهى (توسعات محطة معالجة أبو صير (مرحلة أولى)، من المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر إبريل 2019 – محطة معالجة دشاشة، وتوسعات صرف صحي طنسا (بني مالو)، سوف يتم تنفيذها فى شهر ديسمبر 2019)، و5 محطات بمحافظة قنا، وهى (صرف صحى نجع حمادى، وصرف صحى نقادة، وصرف صحى قفط (تمويل البنك الدولى)، تدخل الخدمة فى شهر يونيو 2019 – صرف صحى الحلفاية، وصرف صحى خزام، من المقرر الانتهاء من تنفيذهما فى شهر ديسمبر 2019)، و4 محطات بمحافظة الأقصر، وهى (صرف صحى اسنا، وصرف صحى أرمنت، وصرف صحى الزينية، سوف يتم الانتهاء من تنفيذها فى شهر يونيو 2019 – صرف صحى البغدادى، من المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر ديسمبر 2019)، بالإضافة إلى محطتين بمحافظة أسوان، وهما (صرف صحى توشكي وأبوسمبل، ينتهى تنفيذ المعالجة فقط فى شهر ديسمبر 2019 – صرف صحي الموايسات، سيتم تنفيذها فى شهر ديسمبر 2019)، ومحطتين بمحافظة سوهاج، وهما (صرف صحى جهينة، ينتهى تنفيذها فى شهر مارس المقبل – توسعات صرف صحي طهطا، من المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر ديسمبر 2019).