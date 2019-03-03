وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يدرسان إنشاء صندوق سيادى بالمحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعا لدراسة إنشاء صندوق سيادى بمحافظة الإسكندرية.

وأشار بيان صادر منذ قليل، أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق لإدارة الأصول الغير مستغلة بنطاق الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء علاء عبد الله وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمستشار القانونى لوزارة الاستثمار.

يذكر أن الصندوق السيادى لمحافظة الإسكندرية، يهدف إلى تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول المحافظة، وذلك فى ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاستراتيجية من خلال المرونة فى الأداء والاستقلالية التى سيتمتع بها، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الإقتصاد القومي.