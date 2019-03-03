وزير الإسكان:المتر مكعب من مياه الشرب يكلف الدولة من 8 لـ10آلاف جنيه

كتب إسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى

كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ارتفاع عدد القرى الريفية التى تم توصيل مياه الشرب إليها إلى 97% خلال 2018 بعد أن كانت تسجل 95% خلال 2014، كما ارتفع عدد القرى التى تم توصيل الصرف الصحى إليها إلى 34% بعد أن كان 12% فقط، وفى الحضر زادت النسبة إلى 94% فى وقت كان توصيل الصرف بالحضر 79% خلال 2014.

وقال الوزير خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، إن مصر تنفذ جيلا جديدا من المدن يشمل 14 مدينة جديدة فى إطار مخطط مصر 2052، مشيرا إلى أن هذا المخطط يشمل محاور تنمية فى الشرق والغرب من خلال شبكة طرق جديدة تساهم فى المشروعات العمرانية التي تنفذها الدولة .

وأشار الجزار، إلى أن الـ14 مجتمعا عمرانيا نطلق عليهم مدن الجيل الرابع، ونأمل أن تكون مدن ذكية تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المدن ستقوم بالدور الذى لا تقوم به المدن الحالية، مع قيام الدولة بمشروعات ضخمة لتطوير المدن القديمة والمناطق العشوائية.

على جانب آخر، كشف وزير الإسكان عن تدشين مدينة أخرى جديدة فى رشيد، لافتاً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست حي للمال والأعمال فقط لكنها نواة للقاهرة الجديدة.

وتطرق الوزير إلى الحديث عن تكاليف الخدمات المقدمة، كاشفا أن تقديم متر مكعب من مياه الشرب يكلف الدولة من 8 إلى 10 آلاف جنيه، وتحلية متر مكعب مياه يتكلف 18 إلى 20 ألف جنيه.

وبشأن مشروعات الإسكان، أوضح وزير الإسكان أنه تم وجارى تنفيذ 707 ألف وحدة سكنية، فى ظل طلب عالى جدا على السكن، مشيرا إلى أنه وخلال ال 4 سنوات الماضية تم طرح 10 آلاف فدان وتم إتاحة 980 قطعة أرض على مساحة 3 آلاف فدان و80 ألف فدان للمشروعات الاستثمارية.