وزير الآثار يعلن افتتاح مقابر كوم امبو بعد خفض المياه الجوفية بتكلفة 9 مليون دولار

الاسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور خالد عنانى وزير الاثار، أن سيتم افتتاح مقابر كوم امبو الاثرية فى 25 مارس الجارى، بعد الانتهاء من أعمال خفض منسوب المياه الجوفية، بها بتكلفة 9 مليون دولار، بالتعاون مع هيئة المعونة الامريكية .

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش افتتاح الدكتور خالد عنانى وزير الاثار، مقبرة كوم الشقافة الاثرية، عقب انتهاء مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بها، و إعادة نصب مقبرتي الورديان بالفناء المفتوح، والقيام ببعض اعمال التطوير، و ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية .

وأشار عنانى، إلى أن إفتتاح مقابر كوم الشقافة، يعد إنجاز كبير بعد ان ظلت مهددة بالمياه الجوفية لمدة 100 عام، و قد تم الإنتهاء من مشروع خفض المياه الجوفية، بتكلفة نحو 100 مليون جنية، مشيرا الى إن هناك برنامج تدريب و تشغيل لمدة عام فى مقابر كوم الشقافة الاثرية، مشيدا بجهود الجانب الامريكى، والتعاون مع الحكومة المصرية فى وضع حل جذرى لارتفاع منسوب المياة الجوفية، لاول مرة منذ عام 1900، حيث اصبح مستوى المياه الجوفية منخفض جدا و جاف.

من جهه أخرى، أعلن وزير الاثار، إعادة تركيب و ترميم مقبرتى الورديان، و ذلك لاول مرة منذ عام 2009، كما أعلن عن إفتتاح المعبد اليهودى، بعد انتهاء الترميم نهاية 2019، بتكلفة 67 مليون جنية، و كذلك افتتاح المتحف الرومانى اوائل 2020 .

من جهة أخرى، أكد وزير الأثار على وضع منطقة أبو مينا الأثرية على راس الأولويات، و الحرص على رفعها من القائمة الحمراء للمناطق التراثية المهددة بمنظمة اليونيسكو، و ذلك بتكاتف كافة الجهات و الوزارات المعنية، مشيرا إلى تم التعاقد على طرمبات جديدة بمبلغ 20 مليون جنية لشفط المياه الجوفية بالمنطقة الاثرية.