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بتكلفة 356 مليون جنيه

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المتحف الرومانى ويؤكد الافتتاح 2020

الأحد، 03 مارس 2019 04:33 م
وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المتحف الرومانى ويؤكد الافتتاح 2020 وزير الاثار يتفقد ترميم المتحف الرومانى
الإسكندرية - جاكلين منير
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تفقد الدكتور خالد عنانى ، ،  وزير الآثار أعمال ترميم وتطوير المتحف الرومانى بالإسكندرية، تمهيدا لإفتتاحة واستمع إلى الشرح التفصيلى لأعمال التطوير والترميم .

وأكد وزير الآثار ، خلال مؤتمر صحفى على هامش الجولة، أن المتحف سيتم إفتتاحة فى الربع الأول من عام 2020 ، مؤكدا على أهمية المتحف لمحافظة الإسكندرية، وأن الرئيس السيسى وجه  فى عام 2018 بتوفير التمويل اللازم للمشروعات المتوقفة.

وقال الدكتور مصطفى الوزيرى ، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن أعمال الترميم جاءت بتكلفة 356 مليون جنيه، ويتضم المتحف 48 قاعة وسوف يضم عدة ألاف من القطع الأثرية، وأثناء العمل تم استخراج 6 ألاف قطعة أثرية خلال أعمال الحفر للترميم بعد اكتشاف خبيئة داخل المتحف.

وأشار مصطفى الوزيرى، إلى أن فكرة المتحف بدأت فى 1891، وتم افتتاح المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية فى 1895 فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، وكان عبارة عن مبنى مستطيل الشكل تعد واجهته الغربية هى الواجهة الرئيسية، حيث يحتوى على مدخل رئيسى والمشيد على الطراز المبانى اليونانية الرومانية، وكان يتكون من 10 قاعات عند افتتاحه عام 1895، ثم أضيف لمساحة المتحف قاعتين أخرتين عام 1896، ونتيجة للنشاط الأثرى تم إضافة عدد القاعات سنة 1899 إلى 16 قاعة، وقد تم غلق المتحف للزيارة سنه 2005 وتم إخلاؤه من كافة الآثار والمعروضات وتم بدء أعمال الترميم عام 2009 توقفت الترميمات فى 2011 لقيام الثورة، وتم استئناف الترميم عام 2015 ثم توقفت الأعمال مرة أخرى وفى 2018 تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الترميم .
 

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المتحف الرومانى (1)
 

 

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المتحف الرومانى (2)
 

 

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المتحف الرومانى (3)
 

 

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المتحف الرومانى (4)
 

 

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المتحف الرومانى (5)
 

 


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