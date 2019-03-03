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وزيرة الصحة تدعم الوادي الجديد بـ10 فرق طبية لمبادرة 100 مليون صحة

الأحد، 03 مارس 2019 05:54 م
وزيرة الصحة تدعم الوادي الجديد بـ10 فرق طبية لمبادرة 100 مليون صحة خلال الاجتماع
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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دعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الأحد، محافظة الوادي الجديد بـ10 فرق طبية للمشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة. 
 
أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، استقبال المديرية اليوم الأحد، للفرق الطبية من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط.
 
أضافت مشرف، أن الفرق بدأت أعمالها بالمحافظة، بالإضافة إلى 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.
 
وكانت الوادي الجديد أعلنت مساء أمس السبت، فحص 512712866 مواطنا حتى نهاية فعاليات اليوم الثاني من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تحقيق نسبة 183% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتي نهاية ثاني يوم للمبادرة حيث تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد.
 
 

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