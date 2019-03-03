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وزيرة البيئة: 3 ملايين جنيه للتخلص الآمن من القمامة بأسوان

الأحد، 03 مارس 2019 05:26 م
وزيرة البيئة: 3 ملايين جنيه للتخلص الآمن من القمامة بأسوان خلال الزيارة
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة اعتمدت 3 ملايين جنيه للتخلص الآمن من كافة كميات القمامة بمدينة أسوان، خلال جولتها التى رافقها فيها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.
 
 
واستمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح عن آلية ومنظومة العمل بالمحطة الوسيطة من الدكتور يحيى عبد الله مستشار بوزارة البيئة والذى أشار إلى أن المحطة تقع على مساحة 2 فدان، وتستوعب نحو 250 طن من أكوام القمامة، وذلك من خلال رفع  القمامة بعد تجميعها.
 
 
وقررت الوزيرة اعتماد 3 ملايين جنيه للتخلص الأمن من كافة كميات القمامة ، وبالتوازى يتم رفع كافة كميات القمامة والمخلفات إلى المدفن الصحى المحكوم بمنطقة العلاقى والمقام على مساحة 50 ألف م 2 ويستوعب نحو نصف مليون من أطنان القمامة حيث تهدف هذه الزيارة إلى العمل على تحسين مستوى النظافة داخل نطاق مدينة أسوان من خلال للتخلص السليم منها  من أجل خلق بيئة نظيفة بالشكل المطلوب.

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