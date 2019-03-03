video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيرة البيئة من أسوان: توفير 15 مليون يورو لإنشاء مصنع خاص بحامض النيتريك

الأحد، 03 مارس 2019 10:40 ص
وزيرة البيئة من أسوان: توفير 15 مليون يورو لإنشاء مصنع خاص بحامض النيتريك وزيرة البيئة أثناء تفقدها مصنع كيما بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك 15 مليون يورو تم توفيرها لإنشاء مصنع خاص بحامض النيتريك فى كيما أسوان.

وقال وزيرة البيئة، فى تصريحات على هامش الزيارة، إن الزيارة تأتى فى إطار متابعة خطط الإصحاح البيئى والتى تقدمها هذه المصانع والمواقع لمراعاة الاشتراطات والضوابط وفقا لقانون البيئة سواء من نوعية الهواء والمياه أو كيفية التعامل وتداول المخلفات ودى متابعة لأعمال سابقة.

وأشارت إلى أن ذلك فى إطار خطة الوزارة لتوفيق أوضاع هذا المصنع من خلال توفير 15 مليون يورو لمصنع خاص لحامض النيتريك، وبعض الإصحاحات التى تقوم بها الوزارة مع بعض الشركات الأخرى التى ستقدم دعما فنيا عن طريق القروض من خلال القروض التى تقدمها وزارة البيئة لمصنع كيما.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزيرة البيئة تتفقد مصنع كيما الجديد فى أسوان

وزيره البيئه

مصنع كيما

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

خطط الاصلاح البيئى




لا تفوتك
التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة