وزيرة البيئة من أسوان: توفير 15 مليون يورو لإنشاء مصنع خاص بحامض النيتريك

أسوان - عبد الله صلاح

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك 15 مليون يورو تم توفيرها لإنشاء مصنع خاص بحامض النيتريك فى كيما أسوان.

وقال وزيرة البيئة، فى تصريحات على هامش الزيارة، إن الزيارة تأتى فى إطار متابعة خطط الإصحاح البيئى والتى تقدمها هذه المصانع والمواقع لمراعاة الاشتراطات والضوابط وفقا لقانون البيئة سواء من نوعية الهواء والمياه أو كيفية التعامل وتداول المخلفات ودى متابعة لأعمال سابقة.

وأشارت إلى أن ذلك فى إطار خطة الوزارة لتوفيق أوضاع هذا المصنع من خلال توفير 15 مليون يورو لمصنع خاص لحامض النيتريك، وبعض الإصحاحات التى تقوم بها الوزارة مع بعض الشركات الأخرى التى ستقدم دعما فنيا عن طريق القروض من خلال القروض التى تقدمها وزارة البيئة لمصنع كيما.