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وزيرة البيئة تمهل "كيما" 10 أيام لإنهاء مشكلة انبعاثات المصنع الضارة

الأحد، 03 مارس 2019 11:51 ص
وزيرة البيئة تمهل "كيما" 10 أيام لإنهاء مشكلة انبعاثات المصنع الضارة جانب من الاجتماع
أسوان - عبد الله صلاح
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أعطت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مهلة 10 أيام أمام مصنع كيما أسوان القديم لإنهاء الملاحظات التى تم رصدها من قبل لجنة البيئة التى زارت المصنع فجأة خلال الفترة الماضية، لتوافقها مع الاشتراطات البيئية.
 
 
وقال المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة المصنع، إنه اطلع على كافة هذه الملاحظات وتم الرد عليها وسيتم تلافيها خلال أسبوع، مشيرا إلى أنه تم رصد 16 مليون جنيه لإنهاء مشاكل غبار السيلكون المتصاعد من المصنع القديم.
 
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه يتم دفع أضعاف المبالغ المالية عن التى يوفرها المصنع من إنتاج لمعالجة المتضررين من انبعاثات المصنع، مؤكدة أن هدف الوزارة هو إصحاح بيئى لخدمة المجتمع.
 

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