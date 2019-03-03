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وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسطية لجمع القمامة بأسوان.. صور

الأحد، 03 مارس 2019 11:15 ص
وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسطية لجمع القمامة بأسوان.. صور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
أسوان - عبد الله صلاح
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تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، المحطة الوسطية لجمع نفايات القمامة بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، يرافقها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.
 
وأعطت وزيرة البيئة، مهلة أسبوعا لإنهاء تراكمات القمامة المختلطة بالرمال فى المحكة الوسطية إلى مدافن بالأخوار الجبلية بمسافة تبلغ نحو 300 مترا، نظرا لصعوبة نقلها إلى المدفن الرئيسى للقمامة بمدينة أسوان بمنطقة العلاقى، وهو ما سيقوم به إحدى الشركات الخاصة التى سيتم اختيارها وفقا لمزاد علنى سيقام غدا بمدينة أسوان، ثم تقوم المحطة عقب ذلك بالاهتمام بالمكان واقتراح إنشاء منتزه فيه.
 
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وزيرة البيئة (3)
 
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