وزارة السياحة تبدأ من برلين خطتها بالترويج لكل مدينة سياحية على حدة

كتبت آمال رسلان

تشهد أروقة وزارة السياحة وهيئة التنشيط طوارئ اللحظات الأخيرة، استعدادا لمشاركة مصر بشقيها الرسمى والخاص فى بورصة برلين السياحية itb أكبر المعارض السياحية فى العالم، والذى يقام فى ألمانيا خلال الفترة ما بين 7 و11 مارس الجارى، حيث تعكف الوزارة بالتعاون مع التحالف المصرى الدولى للترويج للسياحة المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الجناح، الذى يشارك به قرابة 35 شركة سياحة و60 فندقا.

وستشهد بورصة لندن تفعيل أحد أهم محاور الحملة الترويجية وهو branding destination حيث سيتضمن المعرض تخصيص أماكن لكن مدينة سياحية على حدة، تتضمن فيديوهات عن المقصد وأهم الأنشطة التى يمكن ممارستها بها، ويراها الضيوف عبر نظارات الواقع الافتراضى ليشعروا وكأنهم فى المقصد السياحى.

كذلك الجناح المصرى يعمل بالكامل بالتكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة، وسيكون هناك منطقة العارضين التى تضم مكان مخصص للشركات الخاصة، واتحاد الغرف السياحية، إضافة إلى منطقة المحاكاة التى ستشهد عروض تقنية تنقل السائح إلى مصر وتمنحه تجربة حية للمناطق السياحية المختلفة باستخدام تكنولوجيا "الهولوجرام".

وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن الجناح المصرى الذى سيظهر للنور خلال 72 ساعة: إنه سيكون مختلفا تماما، وسيتم إضافة عناصر جديدة للجناح الذى ظهر فى بورصة لندن نوفمبر الماضى، مؤكدة أن المقاصد السياحية المصرية ستظهر بشكل مختلف.

وأوضحت وزيرة السياحة أن أهم إضافة فى بورصة برلين هو الترويج لكل مدينة سياحية على حدة عبر تخصيص أماكن عرض له تقدم للزائرين المقومات السياحية التى تميزه، بالإضافة إلى الحفاظ على الشكل العام للجناح المصرى الذى ظهر فى بورصة لندن.

وبورصة برلين من أهم البورصات العالمية التى تحرص مصر على المشاركة فيها، حيث يعد السوق الألمانى من أهم الأسواق السياحية لمصر وتصدر أعداد السائحين خلال العام 2018، ويشارك فى itb أكثر من 187 دولة، ويشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض وقرابة 120 ألفا من أصحاب المهنة، وتقام البورصة على مساحة 160 ألف متر مربع، وبلغت مساحة الجناح المصرى العام الماضى ما يقرب من 1220 مترا.