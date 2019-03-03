video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هل يعلن بولسونارو نقل سفارة البرازيل إلى القدس فى زيارته لإسرائيل؟

الأحد، 03 مارس 2019 02:25 م
هل يعلن بولسونارو نقل سفارة البرازيل إلى القدس فى زيارته لإسرائيل؟ الرئيس البرازيلى بولسونارو
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
يطمح رئيس البرازيل وزعيم اليمين المتطرف"جايير بولسونارو" لزيارة دول  إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتشيلى وإسرائيل، وسوف يجتمع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس التشيلى سابيستيان بينيرا وكذلك مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نيتنياهو.
 
 
فعهل سيعلن بولسونارو نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس فى تلك الزيارة، خاصة وأنه أعلن فى بداية عام 2019 أنه سيقوم بذلك فى أقرب وقت ممكن، فى محاولة منه للتقرب من كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
 
 
ووفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية فإنه سيتجه إلى إسرائيل فى زيارة بين 31 مارس و4 أبريل، ولكن الولايات المتحدة سيزورها بولسونارو بين 17 و19 مارس، وتشيلى بين 21 و23 مارس.
 
 
وأظهر الرئيس البرازيلى العديد من علامات التقارب مع إسرائيل، ففى 29 ديسمبر، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتينياهو مع بولسونارو فى ريو دى جانيرو، قبل أيام من المشاركة فى تنصيبه.
 
 
ويرى بولسونارو أن قرار الرئيس السابق، ديلما روسيف، بإنشاء مقر السفارة الفلسطينية فى العاصمة الفيدرالية برازيليا فى 2016، كان نتيجة عدة مفاوضات دارها الرئيس ديلما مع ما أسماهم بـ"الإرهابيين"، مضيفا "لقد تفاوض الرئيس ديلما مع فلسطين لكنه لم يتفاوض مع الشعب الفلسطينى فلا يمكن للمرء أن يتفاوض مع إرهابيين"، مضيفا "لذا فمن الضرورى إزالة مقر السفارة الفلسطينية وقصر بلانالتو - مقر الفرع التنفيذى للحكومة الاتحادية - من العاصمة برازيليا".
 
 
وتم مقابلة إعلان بولسونارو بإغلاق سفارة فلسطين فى البرازيل بالعديد من الانتقادات، ليس فقط من الشعب الفلسطينى وإنما بالوطن العربى بأكمله.
 
 
 وكان أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة البرازيلية الإسرائيلية "خايمى بلاى" أن العلاقة التجارية بين البلدين تحصل  على دفعة جديدة مع وصول خايير بولسونارو اليمينى المتطرف إلى السلطة.
 
 
وأشار إلى أن رجال الأعمال الإسرائيليين موجودين فى جميع أنحاء العالم حتى البرازيل على الرغم من عدم وجود صلة قوية مع الحكومة السابقة (فى إشارة إلى حزب العمال اليسارى) ولكن الآن سيكون الوضع افضل مما كان، وسيكون هناك المزيد، وذلك لوجود بولسونارو كرئيس مما يعد حافز قوى يزيد من الاهتمام.
 
 
وأضاف بلاى أن الاقتصادين متكاملان، ولا يوجد تضارب بينهما، وإسرائيل مصدرة للتكنولوجيا، وهى تنتج مزيد من الابتكار ويمكن للبرازيل أن تستخدمها لصالحها، كما كانت تفعل فى القطاع الزراعى، على سبيل المثال.
 
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك قطاع آخر تمتلك فيه إسرائيل إمكانيات نمو كبيرة فى البرازيل وذلك فى قطاع الدفاع والتسلح، مشيرة إلى أن الأمن كان أحد ركائز بولسونارو فى الحملة الانتخابية ووعد بتحسين المعدات للقوات المسلحة وتسهيل حمل السلاح بين السكان، وتوليد الحماس لصناعة السلاح.
 
 

كيف تكون العلاقة التجارية بين البرازيل وإسرائيل بعد وصول بولسونارو إلى الرئاسة؟

ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة فى البرازيل، فإن عملاق أمريكا الجنوبية صدرت إلى إسرائيل سلع بقيمة 292,99 مليون دولار، واستوردت بضائع الشرق الأوسط 1.060,28 دولار أى ما يقرب من 30% أكثر مما كانت عليه فى نفس الفترة من العام الماضى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقعات بمغادرة الرئيس البرازيلى بولسونارو المستشفى بعد إجراء عملية فى المعدة

صور.. "بولسونارو" يؤدى اليمين الدستورى رئيسا للبرازيل.. الرئيس الجديد يدعو أعضاء الكونجرس إلى مساعدته فى القضاء على الفساد والإجرام والنهوض بالاقتصاد.. و"حصان" يعطل موكبه فى شوارع العاصمة برازيليا

البرازيل

سفارة البرازيل

تل ابيب

اسرائيل

فلسطين




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة