نشاط مكثف للرئيس اليوم.. لقاءات قارية واستقبال وفد من الفاتيكان.. فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاردنال ليوناردو ساندري، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.



الرئيس طلب نقل تحياته لقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مؤكدا على النهج الحالي للدولة المصرية في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة، وأن تلك الثقافة بدأت بالفعل في مصر وستنتشر فى المنطقة بطبيعة الحال مع مرور الوقت.

وفي هذا السياق، نوه الرئيس السيسي إلى توقيع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وثيقة "الأخوة الإنسانية" مؤخراً، بما يساهم في تعزيز تلك الثقافة.

من جانبه، أكد الكاردينال ساندري، تقديره لمصر حكومة وشعبا، حيث نقل للرئيس تحية بابا الفاتيكان لمصر حكومة وشعبا، مشيراً إلى ما يكنه قداسته من محبه لمصر، ومعرباً عن حرص الفاتيكان على تعزيز أواصر التعاون مع مصر بما يساهم في تدعيم ثقافة الحوار والتعايش والسلام والحوار بين الأديان.





كما استقبل الرئيس السيسي اليوم مونيكا جوما، وزيرة خارجية كينيا، وذلك على رأس وفد يضم كلاً من النائب العام ومدير عام المخابرات الوطنية الكينية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التي تربطها بشقيقتها كينيا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار.

وأشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الكيني، والرئيس كينياتا شخصياً، خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، خاصةً فيما يتعلق بأولويات العمل داخل الاتحاد سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.

في لقاء ثالث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، "ليو زينيا" رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة، وعددًا من كبار مسئولى المنظمة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تسعى إلى تعزيز جهود التكامل الإقليمى وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا من خلال تعظيم الاستثمارات فى المشروعات العابرة للحدود، مع إمكانية قيام مصر بدور هام كمحور للربط الكهربائى فى القارة الأفريقية وحلقة ربط مع أوروبا وآسيا، وذلك فى ضوء موقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة





