نائب محافظ الإسكندرية: حملات يومية لمطاردة النباشين بجميع الأحياء

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، على أهمية شن حملة مكبرة يومياً بنطاق كل حى لمطاردة الفريزة والنباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، مؤكدا على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة التى تمثل عقبة أمام منظومة النظافة بالإسكندرية، وتشويه المنظر الحضاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى اليوم لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، أسامة الخولى المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر.

ووجه نائب محافظ الإسكندرية بعمل حصر شامل لجميع البؤر التى تحوى مخلفات الردم على مستوى أحياء المحافظة، للبدء فى التعامل معاها ورفعها. واستمع من رؤساء الأحياء عن حالة النظافة بكل حي، وعن وجود أى عقبات قد تواجههم لرفع مستوى النظافة بأحيائهم.

واستعرض مسئولى شركة نهضة مصر ما قامت به الشركة خلال الأسبوع الماضى بالتنسيق مع الأحياء المختلفة، حيث قامت بالتعاون مع أحياء المنتزة ثان والمنتزة أول وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية ثان وإدارة الرصد البيئى بالمحافظة بشن حملة مشتركة على النباشين للحد من تلك الظاهرة. وقامت الشركة بالدعم بعدد ٦ حاويات بشارع مصطفى كامل بنطاق حى المنتزة ثان، واستبدال الكونتر الكائن خلف مستشفى شرق المدينة بعدد 6 حاويات جديدة. والدعم بعدد 1 كونتر بجوار مدرسة حسن صبحى بنطاق حى العجمي.