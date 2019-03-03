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نائب رئيس جامعة المنوفية يلتقى بمندوب الطلاب الوافدين اليمنيين

الأحد، 03 مارس 2019 02:51 م
نائب رئيس جامعة المنوفية يلتقى بمندوب الطلاب الوافدين اليمنيين جانب من اللقاء
المنوفية - محمد فتحى
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التقى الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمندوب الطلاب الوافدين اليمنيين وذلك لمناقشة المشكلات وتذليل العقبات التى تواجه الطلاب الوافدين من إجراءات القيد والتسجيل بالدراسات العليا بالجامعة وغيرها من المشكلات.

وأكد القاصد أن إدارة الجامعة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات وتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب الوافدين فى مختلف المراحل الدراسية والدراسات العليا، وذلك لتهيئة الجو المناسب لانتظام العملية التعليمية. 


حضر اللقاء سعاد بيومى مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة.


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