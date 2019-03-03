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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأحد، 03 مارس 2019 02:53 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 27 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، فى بياناً له، عن مغادرة 794 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42409 من البضائع العامة، منها 106 سيارة نقل محملة بـ 5399 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 105526 بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 7603 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 10884 طن فوسفات و 12400 طن يوريا .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 660 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 540 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1535 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15132 طن حديد و 4720 طن خردة و 10000 طن قمح و 530 طن خشب زان و 360 طن ذرة و4647 طن أرز .

 

 


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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

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