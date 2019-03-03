ميناء الوطن.. ضاحى خلفان يقترح إنشاء منفذ بحرى بديل لـ"الحديدة".. اعرف التفاصيل

كتب محمد رضا

بادر الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، بطرح مقترح للتغلب على الأزمة اليمنية فى وجود ميناء تحت سيطرة القوات الشرعية للبلاد، بما يساعد فى سهولة حركة السفن بعيدا عن أيدى ميليشيات الحوثى، الأمر الذى يساهم فى توفير السلع والمساعدات التى يحتاج إليها الشعب اليمنى دون أن تتعرض لنهب الإرهابيين.

طرح الفريق ضاحى خلفان، تصويتا قال فيه "إن تحويل السفن إلى ميناء فى أطراف الحديدة ينشأ مؤقتا لهذه الغاية ويكون فى الأراضى التى تحت حماية قوات التحالف سيسقط الأهمية لميناء الحديدة.. ما رأيكم؟"، وقال قائد شرطة دبى السابق، "فى 6 أشهر يمكن أن ينشأ الميناء البديل لميناء الحديدة ويسمى ميناء الوطن، 6 أشهر ويكون ميناء الحديدة بلا سفن وميناء الوطن شغال".



تدوينة ضاحى خلفان



مقترح ضاحى خلفان لإنشاء ميناء الوطن فى اليمن

ويذكر أن مصدر عسكرى يمنى، كان قد أكد، السبت، أن ميليشيات الحوثى نفذت محاولات تسلل للوصول إلى محيط مقر انعقاد اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار والفريق الحكومى فى مناطق سيطرة القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة غربى اليمن.

وقال المصدر – حينذاك - إن "الميليشيات الحوثية نفذت محاولتى تسلل فاشلتين صوب الأحياء الشمالية والشرقية لمدينة الحديدة مع بدء اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار، صباح اليوم، برئاسة الجنرال مايكل لوليسجارد وحضور فريق الحكومة"، معتبرا محاولاتها البائسة للتسلل، وفى حضور رئيس لجنة الرقابة، تحديا صارخا للجهود الأممية الرامية لإنقاذ اتفاق ستوكهولم.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثى ارتكبت بالتزامن مع التصعيد المرافق للاجتماع مجزرة جديدة راح ضحيتها قتلى وجرحى من المدنيين فى حى البلاكمة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، فيما كان قد اتهم الجنرال لوليسجارد - فى وقت سابق - ميليشيا الحوثى بوضع عراقيل أمام خطة إعادة الانتشار بالحديدة والموانئ.