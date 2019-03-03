video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مميش: عبور59 سفينة قناة السويس بحمولة 4.4 مليون طن

الأحد، 03 مارس 2019 02:51 م
مميش: عبور59 سفينة قناة السويس بحمولة 4.4 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 59 سفينة، بحمولة 4.4 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 36 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية MANILA MAERSK بحمولة 221 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلى سنغافورا .

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات المالطية AL ZUBARA، بحمولة 200 ألف طن قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

كما أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 21 سفينة.

 واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفه ٣ سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول ٣ سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة ٤سفن حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول ٣سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفريق مهاب مميش: عبور 30 سفينة قناة السويس بحمولة 2.2 مليون طن

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

اخبار هيئه قناه السويس

عبور السفن

البيان الملاحى

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة