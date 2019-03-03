مميش: عبور59 سفينة قناة السويس بحمولة 4.4 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 59 سفينة، بحمولة 4.4 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 36 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية MANILA MAERSK بحمولة 221 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلى سنغافورا .

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات المالطية AL ZUBARA، بحمولة 200 ألف طن قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

كما أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 21 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفه ٣ سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول ٣ سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة ٤سفن حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول ٣سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والى الميناء.