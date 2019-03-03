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ملتقى مصر للاستثمار: تنمية البنية التحتية لقطاع الاتصالات بأفريقيا ضرورة

الأحد، 03 مارس 2019 12:18 م
ملتقى مصر للاستثمار: تنمية البنية التحتية لقطاع الاتصالات بأفريقيا ضرورة مؤتمر معاً إلى أفريقيا
كتب إسلام سعيد - تصوير عمرو مصطفي
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أكد ممثلو شركات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى، خلال فعاليات جلسة فرص الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى فى أفريقيا، ضمن فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار المنعقد على مدار يومين فى القاهرة، أن تنمية البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا أصبح ضرورة ملحة، بهدف نقل التكنولوجيا للشركات فى البلدان الإفريقية.
 
وأشار المشاركون، إلى أن نقل الخبرات إلى السوق الإفريقية ودعم خطط التحول الرقمى يتطلب زيادة الاستثمارات المباشرة فى القطاع، من أجل توفير الوظائف، ونقل الخبرات عن طريق إشراك الشباب الإفريقى، مؤكدين أن ذلك يمكن تحقيقه عبر رؤية موحدة لتوطين التكنولوجيا.
 
وتناقش هذه الجلسة فرص نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التمويل، والقدرات التناقسية التى يتمتع بها القطاع، وقدرته على جذب رءوس الأموال الأجنبية، وتتطرق الجلسة لمناقشة خارطة الطريق لقطاع الاتصالات، فى ضوء المتغيرات المتسارعة.
 
 
و يشارك في الجلسة، ميلاكو ايز زيوينينى رئيس غرفة التجارة والجمعيات الإثيوبية، عبد الله دحلان رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالسعودية.. 
 
 
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