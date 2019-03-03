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مقتل عامل طعنه صديقه بسبب الخلافات المالية فى كفر الدوار

الأحد، 03 مارس 2019 11:35 ص
مقتل عامل طعنه صديقه بسبب الخلافات المالية فى كفر الدوار جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بمقتل شخص، إثر إصابته بطعنات نافذة فى البطن، على أيدى صديقه بسبب الخلافات المالية، بمركز كفر الدوار بالبحيرة.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بالفحص، تبين العثور على جثة "م.س.ا."32 سنة عام، ومقيم السناهرة، بها آثار طعنات نافذة بمساكن شركة الغزل والنسيج. 
 
وكشفت التحريات، التى قام بها الرائد حسام أبووافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، والنقيب محمد عطية معاون المباحث، باشراف العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائي، عن قيام "م .م ا"23 سنة مقيم بدائرة القسم بطعن المجنى عليه بسبب خلافات مالية مما أدى إلى مصرعه .
 
بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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