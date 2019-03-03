مصر وفرنسا تنفذان تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد الجوية المصرية

كتب زكى القاضى

فى إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية تشكيل من الطائرات المقاتلة طراز "رافال " الفرنسية للمشاركة فى تنفيذ تدريب جوى مشترك يستمر لعدة أيام مع القوات الجوية المصرية، حيث بدأ التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لمرحلة ماقبل الطيران وذلك لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من الجانبين .

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من طلعات القتال الجوى المشترك، والتدريب على مختلف أساليب القتال الجوى، لصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية بكفاءة عالية، كما تضمن التدريب الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها.

وأشاد الجانب الفرنسى بما وصلت إليه الأطقم المصرية من تدريب فنى وعملى راقى على مقاتلات الرافال، بما يعكس قدرة وكفاءة الطياريين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع أحدث المقاتلات فى توقيت قياسى، وحضر مراحل التدريب قائد القوات الجوية المصرية ونائب السفير الفرنسى والملحق العسكرى الفرنسى .

يذكر أن التدريب يعد الأول من نوعه لمقاتلات الرافال متعددة المهام بما يعكس قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعى مشترك لدعم الأمن والإستقرار بالمنطقة .