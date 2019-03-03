مصر للطيران تعلن تشغيل طائرة الدريملاينر الجديدة على خط فرانكفورت

تحت رعاية وزارة الطيران المدنى، تشارك مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية عضو تحالف ستار فى معرض وبورصة برلين للسياحة 2019 الذى يقام فى العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 6 وحتى 10 مارس الجارى.

وتشارك مصر للطيران فى فاعليات المعرض من خلال الجناح المصرى الذى تم تنظيمه بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.

ويشهد معرض بورصة برلين الدولى هذا العام مشاركة عدد كبير من كبريات شركات الطيران والسياحة ومقدمى الخدمات وصناع القرار والخبراء فى أكثر من 187 دولة حول العالم، ويقدم المعرض للزوار معلومات وتفاصيل جديدة عن المنتجات والخدمات التى يوفرها كلا من قطاعى السياحة والطيران.

وقال الطيار أشرف الخولى - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: "تحرص الشركة على التواجد سنويا فى هذا الملتقى الكبير لنقل صورة شاملة عن ما تقوم به مصر للطيران من تحديث لكافة إمكاناتها على مدار العام من خلال تقديم أحدث عروضها وخدماتها المتميزة للجمهور حول العالم".

وأضاف الخولى أن مشاركة مصر للطيران هذا العام تأتى مواكبة لانضمام أحدث الطرازات لأسطول الشركة والتى تبدأ بوصول أول طائرة من إجمالى 6 طائرات من طراز البوينج B787-9 والمعروفة باسم "دريملاينر" أى "طائرة الأحلام"، والمقرر استلامها نهاية شهر مارس الجارى ومن المقرر أن يتم تشغيل خط فرانكفورت بهذا الطراز الجديد اعتبارا من شهر مايو المقبل.

يمثل مصر للطيران هذا العام فى فاعليات المعرض والجلسات النقاشية، عمرو عباس مستشار رئيس القطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وماجد ميشيل مدير إقليم ألمانيا.

وعلى هامش المعرض، يعقد ممثلو الشركة عددا من اللقاءات مع كبرى شركات السياحة المشاركة فى هذا الحدث لتعزيز سبل حركة السياحة الوافدة لزيارة مقاصد مصر السياحية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 18 رحلة أسبوعيا إلى ألمانيا بواقع 7 رحلات أسبوعية إلى ميونخ و 7 رحلات أسبوعية إلى فرانكفورت، و 4 رحلات أسبوعيا إلى برلين والتى ستزيد إلى 5 رحلات بحلول شهر يونيو المقبل، هذا بخلاف رحلات المشاركة بالرمز مع شركة لوفتهانزا الألمانية.