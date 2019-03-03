مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلاتها لدول بالشرق الأوسط وافريقيا.. تعرف عليها



فى إطار حرص الشركة الوطنية على تلبية رغبات عملائها، قامت مصر للطيران بإطلاق عروض ترويجية وتخفيضات وأسعار خاصة على أسعار تذاكر طيران عدد كبير من وجهاتها بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وشملت التخفيضات طرح أسعار تنافسية على رحلات الشركة من القاهرة إلى أبوظبى بأسعار تبدأ من 5029 جنية على رحلات الذهاب والعودة و 2968 جنية على رحله الذهاب فقط فى حال شراء التذاكر من الآن وحتى 20 مارس على أن يكون السفر حتى 31 مارس الجارى، وعلى رحلاتها من القاهرة إلى البحرين بأسعار تبدأ من 4298 جنية على الدرجة السياحة و10662 جنيها على درجة رجال الاعمال ويمكن للعملاء الاستفادة من الاسعار فى حال شراء التذاكر حتى 24 مارس الجارى والسفر حتى 20 مايو القادم.

ويمكن لعملاء مصر للطيران السفر من القاهرة إلى الكويت بأسعار تبدأ من 4538 جنية على الدرجة السياحية و10602 جنية على درجة رجال الأعمال فى حال شراء التذاكر حتى 13 مارس وعلى أن يكون السفر اعتبارا من 6 مارى الجارى وحتى 31 مايو القادم، بالإضافة إلى عرض السفر من الاسكندرية إلى الكويت بأسعار تبدأ من 3969 على الدرجة السياحية فى نفس الفترة، وكذلك على رحلات الشركة من القاهرة إلى مسقط بأسعار تنافسية على رحلات الذهاب والعودة تبدأ 4942 جنية و 2959 جنية فى حال شراء التذاكر حتى 20 مارس وعلى أن يكون السفر حتى نهاية الشهر الجارى.

ويمكن لعملاء الشركة الحصول على تخفيض قدرة 40% على تذاكر السفر من القاهرة إلى عمان ويمكن للعملاء الحجز وشراء التذاكر حتى 13 مارس وتمتد فترة السفر حتى 13 يوليو القادم، ونفس التخفيض على رحلات الشركة من القاهرة إلى بيروت فى حال شراء التذاكر حتى 13 مارس ليكون السفر حتى 13 مايو القادم.

أما عن آخر عروضها التى طرحتها لأفريقيا فقد طرحت الشركة أسعار تنافسية على رحلاتها من القاهرة إلى جوهانسبرج على الدرجة السياحية تبدأ من 7024 جنية فى حال شراء الحجز والتذاكر من الآن وحتى 15 مارس والاستمتاع بتجربة السفر على طائرات الشركة من 20 ابريل وحتى 6 يونيو القادم.

يمكن الاستفسار عن هذه العروض وحجز التذاكر من خلال مركز الاتصالات التليفونية على 1717 من أى محمول أو 090070000 من أى خط أرضي، أو من خلال الموقع الإلكترونى www.egyptair.com، أو من مكاتب البيع المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ووكلاء السياحة والسفر.