مصرع طفل وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بجرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل مصرعه، بينما اصيب 9 آخرين، على إثر انقلاب سيارة محملة بالعمال، بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا، يفيد بإنقلاب سيارة نقل، تستخدم لنقل العمال على الطريق الزراعى دائرة المركز ووجود جثة ومصابين.

وبالإنتقال والفحص، تبين أنه أنثاء قيام عمال يومية بالذهاب للعمل مستقلين سيارة ربع نقل، انفجرت إحدى الإطارات الخاصة بالسيارة، مما نتج عنه انقلابها وفاة طفل فى الرابعة عشر من العمل، وإصابة 9 آخرين من مستقلى السيارة، تم نقل 6 من المصابين لمستشفى سوهاج العام، و3 مصابين وجثة لمستشفى جرجا العام .

تم رفع أثار الحادث من الطريق، وجار الإستعلام عن حالة المصابين، وتحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.