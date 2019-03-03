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مصدر عسكرى يمنى: الحوثيون حاولوا محاصرة اجتماع لوليسجارد بمدينة الحديدة

الأحد، 03 مارس 2019 04:00 ص
مصدر عسكرى يمنى: الحوثيون حاولوا محاصرة اجتماع لوليسجارد بمدينة الحديدة عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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أكد مصدر عسكرى يمنى ، السبت ، أن ميليشيات الحوثى نفذت محاولات تسلل للوصول إلى محيط مقر انعقاد اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار والفريق الحكومى فى مناطق سيطرة القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة غربى اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المصدر أن الميليشيات الحوثية نفذت محاولتى تسلل فاشلتين صوب الأحياء الشمالية والشرقية لمدينة الحديدة مع بدء اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار صباح اليوم برئاسة الجنرال مايكل لوليسجارد وحضور فريق الحكومة ، معتبرا محاولاتها البائسة للتسلل ، وفى حضور رئيس لجنة الرقابة ، "تحديا صارخا للجهود الأممية الرامية لإنقاذ اتفاق ستوكهولم".

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثى إرتكبت، بالتزامن مع التصعيد المرافق للاجتماع ، مجزرة جديدة راح ضحيتها قتلى وجرحى من المدنيين فى حى البلاكمة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وكان الجنرال لوليسجارد إتهم ، فى وقت سابق ، ميليشيا الحوثى بوضع عراقيل أمام خطة إعادة الانتشار بالحديدة والموانئ.


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اليمن

أخبار اليمن

الحوثيون

اجتماع لوليسجارد

مدينة الحديدة




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