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مستشار الأمن القومي الأمريكى: أمريكا تحاول حشد الدعم لانتقال سلمى للسلطة فى فنزويلا

الأحد، 03 مارس 2019 09:07 م
مستشار الأمن القومي الأمريكى: أمريكا تحاول حشد الدعم لانتقال سلمى للسلطة فى فنزويلا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
أ ش أ
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن إدارة بلاده تحاول حشد الدعم من أجل انتقال سلمي للسلطة من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، إلى زعيم المعارضة خوان جوايدو.

 

وأعرب بولتون - خلال مقابلة خاصة أجرتها معه قناة "سي إن إن" الأمريكية أذاعت مقتطفات منها على صفحتها الرسمية على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" اليوم، لأحد، عن رغبته في أن يرى ائتلافًا على أوسع نطاق من الممكن حشده لاستبدال مادورو، مشيرًا إلى أن بلاده اعترفت بجوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا التي تشهد أزمة وصفها بـ "التجربة الجديدة على الدبلوماسية العامة".

 

وأشار بولتون إلى أنه قد نشر العديد من التغريدات التي تتعلق بهذا الصدد، وأنه حرص على أن تظهر باللغة الإسبانية أيضًا بغرض الوصول إلى جمهور أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص الذي أدرك العديد منهم في الوقت الحالي - خاصة هؤلاء الذين يتبنون التيار اليساري السياسي في النصف الآخر من الكرة الأرضية - أنه يجب إنهاء ما وصفه بولتون بـ "التجربة الفاشلة" لرئيسي فنزويلا السابق هوجو تشافيز، والحالي نيكولاس مادورو.

 

وبسؤاله إذا كان يدعم التشريعات التي اقترحها السيناتور الأمريكي الجمهوري، ماركو روبيو، بشأن توفير ما يعرف بـ "وضع حماية مؤقتة" لهؤلاء الفنزويليين الذين فروا من بلادهم ويقيمون في الولايات المتحدة ومعرضين لخطر ترحيلهم إلى بلادهم التي تشهد اضطرابات سياسية، أكد بولتون أن هدف بلاده هو أن يصبح شخص مثل جوايدو رئيسًا انتقاليا لفنزويلا حتى يتم التمكن من إجراء انتخابات رئاسية في البلاد.

 

وشدد على أنه من الأفضل في الوقت الحالي التركيز على الوصول إلى تغيير في فنزويلا ووضعها على طريق الاستقرار.

 

 


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